Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Skradziony samochód, a w nim sprzęt dla ciężko chorych córek piosenkarki

|
Policja na ulicach Wielkiej Brytanii
Źródło: Maciej Woroch
Brytyjska piosenkarka Jesy Nelson zaapelowała o pomoc w odnalezieniu skradzionego auta. Jak poinformowała, w pojeździe znajdował się sprzęt medyczny niezbędny dla jej córek-bliźniaczek. Dziewczynki cierpią na rzadką chorobę.

Nelson przekazała na Instagramie w niedzielę, że czarny Land Rover został skradziony spod jej domu w Brentwood w hrabstwie Essex około godziny trzeciej nad ranem. - Został skradziony z mojego podjazdu - precyzuje artystka, oferując 10 tys. funtów (ok. 48 tys. zł) każdemu, kto posiada informacje, które pozwolą jej odnależć pojazd.

- W tym samochodzie mam dużo sprzętu szpitalnego dla moich dziewczynek, który jest naprawdę potrzebny - zaznaczyła Nelson. Policja w Essex nie komentuje sprawy domniemanej kradzieży.

Jesy Nelson walczyła o badania przesiewowe

Jesy Nelson zdobyła popularność jako członkini brytyjskiego zespołu Little Mix. W 2011 grupa wystąpiła w programie "X Factor", stając się pierwszą w historii, która wygrała jego brytyjską edycję. W maju 2025 roku piosenkarka urodziła bliźniaczki, u których zdiagnozowano rdzeniowy zanik mięśni (SMA, z ang. spinal muscular atrophy).

Jesy Nelson
Źródło: Doug Peters/PAP/EPA

Nelson niedługo po urodzeniu dzieci prowadziła kampanię na rzecz badań przesiewowych w kierunku SMA. Pod petycją w tej sprawie podpisało się ponad 100 tys. osób - odnotował portal BBC. W kwietniu tego roku przyznała, iż jest "dumna", że od października tego roku zostaną wprowadzone na Wyspach badania przesiewowe w kierunku SMA.

SMA dotyka jedno na kilka tysięcy dzieci

SMA to ciężka choroba , w przebiegu której dochodzi do utraty motoneuronów i postępującej utraty sprawności. Motoneurony to komórki ruchowe zlokalizowane w pniu mózgu i rdzeniu kręgowym, które odpowiadają za ruch mięśni. U osób zdrowych ich liczba zapewnia prawidłowe funkcjonowanie organizmu i sprawność ruchową.

SMA dotyka średnio jedno na 5-8 tysięcy nowo narodzonych dzieci i stanowi najczęstszą genetyczną przyczynę zgonów wśród niemowląt. W Polsce co 35. osoba jest nosicielem mutacji odpowiedzialnej za chorobę, a każdego roku diagnozuje się ją u około 30-40 noworodków. Łącznie z SMA żyje dziś w Polsce ponad 1600 osób.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Chorzy z SMA liczyli na zmianę w refundacji. Ministerstwo Zdrowia: decyzja później

Piotr Wójcik
Profilaktyka po polsku. Ministerstwo chce odwrócić niechlubny trend

Agnieszka Pióro

Redagował AM

Źródło: BBC, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Doug Peters/PAP/EPA

Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieWielka Brytaniadzieci
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
