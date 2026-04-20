Skradziony samochód, a w nim sprzęt dla ciężko chorych córek piosenkarki Oprac. Maciej Wacławik |

Nelson przekazała na Instagramie w niedzielę, że czarny Land Rover został skradziony spod jej domu w Brentwood w hrabstwie Essex około godziny trzeciej nad ranem. - Został skradziony z mojego podjazdu - precyzuje artystka, oferując 10 tys. funtów (ok. 48 tys. zł) każdemu, kto posiada informacje, które pozwolą jej odnależć pojazd.

- W tym samochodzie mam dużo sprzętu szpitalnego dla moich dziewczynek, który jest naprawdę potrzebny - zaznaczyła Nelson. Policja w Essex nie komentuje sprawy domniemanej kradzieży.

Jesy Nelson walczyła o badania przesiewowe

Jesy Nelson zdobyła popularność jako członkini brytyjskiego zespołu Little Mix. W 2011 grupa wystąpiła w programie "X Factor", stając się pierwszą w historii, która wygrała jego brytyjską edycję. W maju 2025 roku piosenkarka urodziła bliźniaczki, u których zdiagnozowano rdzeniowy zanik mięśni (SMA, z ang. spinal muscular atrophy).

Nelson niedługo po urodzeniu dzieci prowadziła kampanię na rzecz badań przesiewowych w kierunku SMA. Pod petycją w tej sprawie podpisało się ponad 100 tys. osób - odnotował portal BBC. W kwietniu tego roku przyznała, iż jest "dumna", że od października tego roku zostaną wprowadzone na Wyspach badania przesiewowe w kierunku SMA.

SMA dotyka jedno na kilka tysięcy dzieci

SMA to ciężka choroba , w przebiegu której dochodzi do utraty motoneuronów i postępującej utraty sprawności. Motoneurony to komórki ruchowe zlokalizowane w pniu mózgu i rdzeniu kręgowym, które odpowiadają za ruch mięśni. U osób zdrowych ich liczba zapewnia prawidłowe funkcjonowanie organizmu i sprawność ruchową.

SMA dotyka średnio jedno na 5-8 tysięcy nowo narodzonych dzieci i stanowi najczęstszą genetyczną przyczynę zgonów wśród niemowląt. W Polsce co 35. osoba jest nosicielem mutacji odpowiedzialnej za chorobę, a każdego roku diagnozuje się ją u około 30-40 noworodków. Łącznie z SMA żyje dziś w Polsce ponad 1600 osób.

