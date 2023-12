William i Kate pokazali najnowsze świąteczne zdjęcie swoich dzieci

czytaj dalej

Jeśli nie ma ludzi, którzy wspieraliby protesty byłych pracowników, to jest to najbardziej widoczna recenzja, jak te osoby oceniają media publiczne. Nie chce im się wychodzić z domu, żeby bronić tych mediów - powiedziała na antenie TVN24 socjolożka dr Helena Chmielewska-Szlajfer. - To znaczy, że te media nie reprezentowały sobą takiej wartości, żeby warto było jej bronić - oceniła.