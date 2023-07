Znany raper zmarł podczas leczenia, władze szpitala przepraszają

Według mediów raper miał się mierzyć z kilkoma schorzeniami, w tym z niewydolnością nerek, cukrzycą typu 2, niewydolnością serca i wirusowym zapaleniem wątroby typu B, ponadto w lipcu 2020 roku przeszedł dializę nerek. Do szpitala św. Jakuba trafił 23 października 2020 roku, po tym jak zaczął mieć problemy z oddychaniem po zażyciu nowych leków, przepisanych przez jego nowego lekarza rodzinnego. W placówce podano mu adrenalinę, sterydy i tlen. Jego stan wydawał się początkowo poprawiać, jednak w krótkim czasie uległ pogorszeniu. Został podłączony do respiratora i zmarł 31 października.

Szpital przeprasza po śmierci rapera

Kim był MF Doom

Daniel Dumile Tomphson był raperem i producentem muzycznym. Media nazywały go ikoną undergroundowego rapu. Urodził się w Londynie i jako dziecko wspólnie z rodziną przeniósł do Nowego Jorku. Pierwsze współtworzone przez niego utwory, które znalazły się na liście przebojów magazynu "Billboard", nagrał jako członek zespołu KMD. Były to "Peachfuzz" i "Who Me?". Od drugiej połowy lat 90. występował pod pseudonimem MF Doom. Odkąd przyjął pseudonim MF Doom, zawsze występował w charakterystycznej masce. Pseudonim i maska były inspirowane postacią Doktora Dooma z "Fantastycznej czwórki".