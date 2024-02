Znany raper nie dotarł na własną trasę koncertową. "Jestem zdruzgotany"

Raper Ja Rule kilka nie został wpuszczony do Wielkiej Brytanii tuż przed początkiem zaplanowanej w tym kraju trasy koncertowej. "Wydałem pół miliona dolarów z własnej kieszeni na produkcję, aby zorganizować tę trasę, tylko po to, by odmówiono mi wjazdu na kilka dni przed moimi występami", poinformował w mediach społecznościowych.

Amerykański raper Ja Rule o tym, że nie został wpuszczony do Wielkiej Brytanii, poinformował we wtorek wieczorem. "Jestem zdruzgotany, nie mogę uwierzyć, że Wielka Brytania nie chce mnie wpuścić" - napisał na platformie X. "Wydałem pół miliona dolarów z własnej kieszeni na produkcję, aby zorganizować tę trasę, tylko po to, by odmówiono mi wjazdu na kilka dni przed moimi występami" - dodał.

Raper niewpuszczony do Wielkiej Brytanii

Jak przypomina agencja Reutera, Ja Rule w przeszłości spędził za kratkami blisko dwa lata w związku z zarzutami posiadania broni i uchylania się od płacenia podatków. W 2010 roku raper przyznał się do nielegalnego posiadania broni, a rok później do nieskładania zeznań podatkowych przez okres pięciu lat.

Tymczasem zgodnie z wytycznymi brytyjskiego rządu, do tego kraju nie są wpuszczane osoby skazane za przestępstwa karne, za które zostały skazane na karę 12 miesięcy pozbawienia wolności lub dłuższą. We wpisie zamieszczonym w środę Ja Rule przekazał, że był świadom brytyjskich przepisów, jednak promotor trasy koncertowej "zapewniał" jego zespół, iż fakt, że muzyk był karany, "nie będzie problemem".

Ja Rule - kim jest?

Ja Rule planował wystąpić w Wielkiej Brytanii w ramach trasy koncertowej "The Sunrise Tour". Ze strony Ticketmaster wynika, że wszystkie koncerty, w tym w Londynie, Nottingham i Liverpoolu, zostały odwołane. Trasa miała rozpocząć się 1 marca.

Ja Rule, właściwie Jeffrey Atkins, to popularny amerykański raper. Debiutował na początku lat 90. W ciągu ponad trzech dekad kariery nagrał dziewięć albumów, w tym "Pain Is Love", który w 2002 roku otrzymał nominację do Grammy w kategorii najlepszego albumu rapowego. Ja Rule był nominowany do nagród Grammy łącznie cztery razy, jest również laureatem m.in. MTV Video Music Award oraz World Music Award.

Łącznie artysta sprzedał na całym świecie ponad 30 mln płyt, do jego największych przebojów należą m.in. "Always on Time", "Mesmerize" i "Wonderful". Wystąpił także w kilku filmach, w tym w "Szybkich i wściekłych" z 2001 roku.

