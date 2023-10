Planowali porwanie i zabójstwo gwiazdy telewizji. Prezenterka odchodzi

Holly Willoughby we wtorek opublikowała na Instagramie oświadczenie, w którym poinformowała, że po 14 latach rezygnuje z roli współprowadzącej programu "This Morning", emitowanego na antenie stacji telewizyjnej ITV. "Czuję, że powinnam podjąć tę decyzję dla siebie i mojej rodziny" - napisała, dziękując współpracownikom i widzom. "To bardzo trudne pożegnanie, jesteście niesamowici i zawsze będę dumna z tego, co razem zrobiliśmy" - oceniła prezenterka.