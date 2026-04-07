BBC: Kanye West bez możliwości wjazdu do Wielkiej Brytanii, festiwal Wireless odwołany

Kanye West na archiwalnych nagraniach

Brytyjski resort spraw wewnętrznych (Home Office) przekazał stacji BBC, że w poniedziałek raper Kanye West złożył wniosek o zezwolenie na wjazd na terytorium Wielkiej Brytanii, Electronic Travel Authorisation - ETA. Jak podano, wobec muzyka wydano jednak decyzję odmowną. W uzasadnieniu podkreślono, że decyzja o odmowie wydania zezwolenia została podjęta ze względu na to, że obecność Westa nie leżałaby w interesie publicznym.

Kanye West na Wireless 2026

Brak zezwolenia na wjazd następuje po kontrowersjach związanych z organizacją festiwalu Wireless 2026. Organizatorzy ogłosili, że West ma być główną gwiazdą imprezy zaplanowanej na lipiec w Londynie. Po tej decyzji koncern Pepsi oraz firma piwowarska Diageo zrezygnowały ze sponsorowania festiwalu.

Przeciwko obecności Westa wypowiedział się też m.in. premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. "To bardzo niepokojące, że Kanye West został zaproszony na Wireless pomimo swoich wcześniejszych antysemickich wypowiedzi i gloryfikowania nazizmu" - stwierdził w oświadczeniu dla CNN.

Festiwal Wireless odwołany

Niedługo potem we wtorek pojawiła się informacja, że w związku z odmową wjazdu Kanye Westowi do Wielkiej Brytanii, festiwal Wireless został odwołany, a wszyscy posiadacze biletów otrzymają zwrot pieniędzy.

BBC przypomina, że od kilku lat Kanye West, znany obecnie jako Ye, budził oburzenie serią antysemickich, rasistowskich i pronazistowskich wypowiedzi. On sam w wydanym wcześniej we wtorek oświadczeniu ocenił, że "byłby wdzięczny" za możliwość spotkania się z członkami społeczności żydowskiej w Wielkiej Brytanii. Napisał, że "śledził dyskusję na temat festiwalu Wireless" i zaproponował osobiste spotkanie z przedstawicielami społeczności, aby "wysłuchać ich".

Po podjęciu decyzji o odwołaniu festiwalu rzecznik imprezy przekazał w oświadczeniu dla BBC, że przed zaproszeniem rapera "skonsultowano się z wieloma zainteresowanymi stronami i wówczas nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń". "Antysemityzm we wszystkich swoich formach jest odrażający i zdajemy sobie sprawę z rzeczywistego i osobistego wpływu, jaki wywarły te kwestie. Jak powiedział dzisiaj Ye, zdaje sobie sprawę, że same słowa nie wystarczą, i mimo to nadal ma nadzieję, że otrzyma szansę na rozpoczęcie dialogu ze społecznością żydowską w Wielkiej Brytanii" - dodał.