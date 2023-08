Piosenkarka Florence Welch ujawnia, że przeszła "ratującą życie operację"

Florence Welch, wokalistka zespołu Florence and the Machine, ujawniła, że przeszła ratującą życie operację, co zmusiło ją do odwołania występów na żywo. "Musiałam przejść pilną operację. Nie czuję się jeszcze wystarczająco silna, aby dzielić się szczegółami, ale uratowała mi ona życie" – napisała 37-latka we wpisie na Instagramie.

Florence and the Machine przekłada trasę koncertową

Brytyjska grupa indie rockowa Florence and the Machine była nominowana do siedmiu nagród Grammy. Do najbardziej znanych singli zespołu należą "Dog Days Are Over", "Shake It Out" i "You've Got the Love".