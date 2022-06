Ed Sheeran wygrał proces o naruszenie praw autorskich w "Shape of You". Oskarżyciele zapłacą ponad 900 tysięcy funtów

Piosenkarz Ed Sheeran i współpracujący z nim autorzy piosenek wygrali w marcu proces, w którym zarzucono im wykorzystanie innego utworu w piosence "Shape of You". We wtorek sąd zdecydował, że oskarżyciele Brytyjczyka - Sami Chokri i Ross O'Donoghue - będą musieli zapłacić ponad 900 tysięcy funtów kosztów obsługi prawnej Sheerana.

Ed Sheeran i jego współautorzy, a także związane z nimi firmy muzyczne wszczęli postepowanie sądowe przeciwko Samiemu Chokri i Rossowi O'Donoghue w maju 2018 roku, zwracając się do sądu o stwierdzenie, że nie naruszyli niczyich praw autorskich w piosence "Shape of You".

Dwa miesiące później O'Donoghue i Chokri, artysta występujący pod pseudonimem Sami Switch, wystąpili z własnym roszczeniem o "naruszenie praw autorskich, odszkodowanie i rachunek zysków w związku z domniemanym naruszeniem". Muzycy twierdzili, że pojawiające się w refrenie piosenki słowa "oh I" były "uderzająco podobne" do refrenu w ich utworze, gdzie padały słowa "oh why".

Oskarżeni opłacą koszty obsługi prawnej Sheerana

Sąd uznał w marcu, że Ed Sheeran nie znał utworu "Oh Why", a w każdym razie nie skopiował celowo frazy "oh I". We wtorek sąd zdecydował, że mniej znani muzycy powinni pokryć koszty obsługi prawnej Brytyjczyka i nakazał im wypłacenie kwoty 916 tysięcy funtów.

Sędzia odrzucił argumenty, że pozwani zmieniliby swoje podejście do sprawy, gdyby wcześniej dostarczono pewne dokumenty i wyjaśnienia dotyczące sposobu napisania utworu "Shape of You".

- Żadne informacje ani wyjaśnienia udzielone oskarżonym nie spowodowały, że zmienili swoje podejście - stwierdził sędzia. - Zamiast tego nie tylko kontynuowali ataki na pana Sheerana, ale rozszerzyli swoje oskarżenia do określania go mianem "sroki", która przywłaszczyła pomysły na piosenki innych artystów - dodał.

