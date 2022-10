"Spodziewaliśmy się ciebie". Daniel Craig wyróżniony odznaczeniem, które miał również James Bond

Rodzina królewska: "Spodziewaliśmy się ciebie"

Aktor odebrał to wyróżnienie we wtorek z rąk księżniczki Anny, córki Elżbiety II, w czasie uroczystości na zamku w Windsorze. Daniel Craig dołączył do grona kawalerów Orderu św. Michała i św. Jerzego "w uznaniu wybitnych zasług dla filmu i teatru" - jak poinformowała brytyjska rodzina królewska w opublikowanym w mediach społecznościowych wpisie. Zaczęła go parafrazą cytatu znanego z serii filmów o Jamesie Bondzie: "We’ve been expecting you…" ("Spodziewaliśmy się ciebie" - red.).