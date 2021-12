Banksy chce zebrać 10 milionów funtów na zakup byłego więzienia

Banksy wcześniej potwierdził, że jest autorem dzieła, które przedstawia więźnia - przypominającego irlandzkiego poetę i dramaturga Oscara Wilde'a - uciekającego na linie zrobionej z pościeli przywiązanej do maszyny do pisania.

Budynek w Reading od 2013 nie jest używany jako więzienie

Budynek od 2013 roku nie jest już używany jako więzienie, a dwa lata temu brytyjskie ministerstwo sprawiedliwości wystawiło go na sprzedaż. Jednak zawarta w 2020 roku umowa z jednym z deweloperów nie doszła do skutku i budynek - którego utrzymanie kosztuje 250 tysięcy funtów rocznie - ponownie wystawiono na sprzedaż. W związku z tym rada miejska Reading ponownie złożyła ofertę, by przekształcić budynek w centrum artystyczne. To właśnie tę ofertę Banksy chce wspomóc zebraniem pieniędzy.