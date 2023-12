Tom Wilkinson nie żyje

Tom Wilkinson miał na swoim koncie wiele ról filmowych i telewizyjnych. W 1998 roku zdobył nagrodę BAFTA, brytyjski odpowiednik Oscara, za film "Goło i wesoło". W sumie otrzymał sześć nominacji do nagrody BAFTA i dwie nominacje do Oscara za role w filmach "Michael Clayton" i "Za drzwiami sypialni".

Jak podano w oświadczeniu, zmarł w sobotę, przebywając w domu wraz z rodziną. "Z wielkim smutkiem rodzina Toma Wilkinsona ogłasza, że 30 grudnia zmarł on nagle w swoim domu. Towarzyszyła mu żona i rodzina" - przekazano.

Wilkinson urodził się w 1948 roku w okolicach Leeds w północnej Anglii. Kiedy miał 18 lat, poproszono go o wyreżyserowanie sztuki. - Po raz pierwszy w życiu zacząłem robić coś, co umiałem - powiedział po latach. - Zdałem sobie sprawę, że aktorami nie muszą być tylko przedstawiciele klasy średniej z południa. Być może mogą to być ludzie tacy jak ja - dodał.