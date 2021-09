"Wesele" Wojciecha Smarzowskiego. Pierwszy zwiastun filmu

"Wesele" Wojciecha Smarzowskiego wejdzie do kin w październiku bieżącego roku. We wtorek opublikowany został pierwszy zwiastun. Reżyser i scenarzysta po raz kolejny w swojej twórczości wykorzystuje motyw zabawy weselnej, by przyjrzeć się współczesnym Polakom. I jak to u Smarzowskiego zazwyczaj bywa, "z weselnym kacem każdy będzie musiał poradzić sobie sam".