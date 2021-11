Wojciech Smarzowski z dwiema nagrodami festiwalu filmowego w Tallinnie. Za "Wesele"

czytaj dalej

Poseł PiS Jerzy Materna na przełomie marca i kwietnia był w szpitalu z powodu zakażenia koronwirusem. Wrócił do zdrowia, ale jego żona, również zakażona, zmarła. Polityk przyznaje, że jeszcze wiosną nie był przekonany do szczepień. Teraz zmienił zdanie i apeluje o szczepienie się. - Nie chciałbym, żeby inni przeżyli to, co moja rodzina - dodaje. Pytany jednak o to, czy należy wprowadzić obostrzenia w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, odpowiada, że "nie możemy się zamknąć drugi raz".