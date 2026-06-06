Tak Dua Lipa i Callum Turner rozpoczęli trzydniowe wesele
W piątek w położonym na Sycylii mieście Palermo rozpoczęło się trzydniowe wesele Dua Lipy i Calluma Turnera. Nowożeńcy świętowali wraz z gośćmi, tańcząc do granej na żywo muzyki. Na liście gości wymieniono takie gwiazdy, jak Elton John, Charli XCX, Troye Sivan czy Donatella Versace.
Para przybyła na miejsce w czwartek wieczorem prywatnym odrzutowcem. Jak podaje brytyjski "Guardian", nowożeńcy zatrzymali się w pięciogwiazdkowym hotelu Villa Igiea, w którym zarezerwowano całe piętro apartamentów, aby pomieścić spodziewanych 200 gości. Zamykanie ulic z powodu uroczystości skrytykowali mieszkańcy.
Dua Lipa i Callum Turner wzięli ślub
O kameralnym ślubie piosenkarki nazywanej przez media "księżniczką popu" i popularnego brytyjskiego aktora media rozpisywały się w zeszłą niedzielę. Para wzięła ślub w Old Marylebone Town Hall w Westminsterze, dzielnicy Londynu. Artystka potwierdziła doniesienia we wtorek, publikując na Instagramie zdjęcia z uroczystości.
Piosenkarka potwierdziła zaręczyny z Turnerem w rozmowie z brytyjskim wydaniem magazynu "Vogue" w 2025 roku. - To naprawdę ekscytujące. Decyzja, by razem się zestarzeć, dzielić życie i po prostu być najlepszymi przyjaciółmi na zawsze... to naprawdę wyjątkowe uczucie - przyznała wtedy Lipa, znana na całym świecie z takich hitów jak "Don't Start Now", "Break My Heart" czy "Levitating".
Brytyjski aktor ma na koncie role między innymi w "Atropii", "Eternity. Wybieram ciebie" czy "Władcach przestworzy".