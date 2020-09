"To coś wyjątkowego". Małgorzata Szumowska o weneckiej szansie filmu "Śniegu już nigdy nie będzie"

Myślę, że dla polskiego kina, dla polskiego filmowca, to jest bardzo duże osiągnięcie. To jest akurat festiwal, na którym tak często nie goszczą filmy polskich twórców - mówiła w rozmowie z reporterką TVN24 Małgorzata Szumowska, współtwórczyni filmu "Śniegu już nigdy nie będzie", który walczy o główną nagrodę na trwającym od środy Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.

Szumowska: docierają do mnie głosy, że film bardzo się im podobał

Z Małgorzatą Szumowską rozmawiała reporterka TVN24 Maria Mikołajewska. Jak mówiła reżyserka, film będzie miał swoją premierę podczas weneckiego festiwalu w najbliższy poniedziałek 7 września wieczorem. - Film ujrzy światło dzienne dopiero wtedy, to właśnie na tym polega, to jest ta tajemnica. Poza producentami, poza sprzedażą światową, naszego filmu nikt nie widział - powiedziała.

Podkreśliła, że ze strony wąskiego międzynarodowego grona, które film zobaczyło jeszcze przed premierą, docierają do niej głosy, że bardzo się im podobał. - Myślę, że sam fakt, że jest zebrany do konkursu w Wenecji jednak o czymś świadczy - powiedziała.

Szumowska przyznała, że prezentacji jej filmu na festiwalu w Wenecji "towarzyszy rodzaj pewnej ekscytacji". - Bo myślę, że dla polskiego kina, dla polskiego filmowca to jest bardzo duże osiągnięcie. To jest akurat festiwal, na którym tak często nie goszczą filmy polskich twórców. Wenecja to jest coś wyjątkowego. Na pewno dla mnie i dla Michała to jest jakiś krok do przodu na międzynarodowej arenie filmowej - dodała reżyserka.