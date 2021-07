Wenecki festiwal otworzy nowy film Pedro Almodovara

Pedro Almodovar wraca po 33 latach do walki o Złotego Lwa Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Jego najnowszy film "Madres paralelas" 1 września otworzy 78. edycję festiwalu.

"Madres paralelas" to opowieść o macierzyństwie, które odbiega od jego idealnego wyobrażenia. Akcja filmu skupia się na losach matek w różnym wieku i w różnych sytuacjach życiowych. Jedną z głównych ról zagrała Penelope Cruz - jedno z największych odkryć aktorskich hiszpańskiego reżysera. W inne role wcieliły się Aitana Sanchez Gijon i Milena Smit. Główna rola męska należy do Israela Elejalde. "Madres paralelas" to szósty film hiszpańskiego klasyka z udziałem Rosy de Palmy oraz Juliety Serrano. Ta ostatnia grała już miedzy innymi w "Pośród ciemności", pierwszym filmie, który Almodovar pokazywał w Wenecji w 1983 roku.