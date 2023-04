Premiera spektaklu "We will rock you" w Teatrze Muzycznym Roma

Na scenie warszawskiego Teatru Muzycznego Roma usłyszeć można przeboje zespołu Queen w polskiej wersji językowej. Wszystko to za sprawą spektaklu "We will rock you", którego premiera odbyła się w sobotę. Z autorami musicalu, który zachwycał już widzów w innych państwach, rozmawiała Ewelina Witenberg.

W Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie odbyła się w sobotę premiera spektaklu "We will rock you". Musical oparty na największych hitach brytyjskiej grupy Queen, opowiada o świecie przyszłości, w którym ludzkość podporządkowana jest cynicznej korporacji. Zakazane są wszelkie przejawy indywidualizmu, w tym muzyka. Rzeczywistości tej sprzeciwia się grupa buntowników.

Premiera "We will rock you" w Teatrze Muzycznym Roma Teatr Roma

"Cały czas pamiętałem, że to są kultowe teksty"

Na deskach warszawskiego teatru usłyszeć można przeboje zespołu Queen w polskiej wersji językowej.

- Zastanawialiśmy się, jak widzowie odbiorą te wielkie przeboje w języku polskim - mówił dyrektor teatru i reżyser "We will rock you" Wojciech Kępczyński. - Robiliśmy wszystko, żeby te piosenki były częścią opowiadania - dodał.

- Starałem się potraktować te teksty jako część przedstawienia, bo robimy przedstawienie teatralne, musical, i piosenki są elementem fabuły. Podchodząc do tego w ten sposób, myślę, że było mi troszkę łatwiej się z tym zmierzyć, ale oczywiście cały czas pamiętałem, że to są kultowe teksty - opowiadał Michał Wojnarowski, kierownik literacki teatru oraz autor polskich przekładów.

