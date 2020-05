"We Are One" - globalny festiwal filmowy startuje w sieci 29 maja

100 filmów wybranych przez przedstawicieli 21 najważniejszych międzynarodowych festiwali, takich jak Cannes, Berlin, Wenecja, oraz spotkania i dyskusje z twórcami - m.in. z Francisem Fordem Coppolą, Stevenem Soderberghiem, czy Bong Joon-ho, to atrakcje dziesięciodniowego internetowego festiwalu We Are One: A Global Film Festival. Start 29 maja.

21 festiwali filmowych z całego świata łączy siły pod jedną marką We Are One: A Global Film Festival.

W programie tego niezwykłego przedsięwzięcia, które dostępne będzie na platformie YouTube, znalazły się produkcje filmowe z ponad 35 krajów. Wśród nich są 23 pełnometrażowe fabuły, osiem pełnometrażowych dokumentów, 57 fabularnych i 15 dokumentalnych krótkometrażowych tytułów.

Zaplanowano także 15 paneli dyskusyjnych. Wszystkie projekcje filmowe będą darmowe, ale w trakcie ich emisji można będzie wpłacać pieniądze na walkę z COVID-19 za pośrednictwem przycisku lub linku umieszczonego pod każdym filmem.

Logo festiwalu We Are One mat.prasowe

Sztuka i walka z pandemią

- To wyjątkowe 10-dniowe wydarzenie będzie wspólnym głosem artystów filmowych z różnych krajów, którzy zaprezentują obrazy łączące publiczność z całego świata - czytamy w oświadczeniu organizatorów.

W wydarzenie zaangażowały się najważniejsze międzynarodowe festiwale filmowe klasy A, wśród których są m.in. festiwal filmowy w Cannes, niemieckie Berlinale, festiwal w Wenecji, festiwale w Toronto, w Karlowych Warach, Montrealu, Tokio, Rotterdamie i wiele innych. Przedsięwzięcie wyprodukuje i zorganizuje Tribeca Enterprises - znana firma medialna z siedzibą w Nowym Jorku, założona przez Roberta De Niro i Jane Rosenthal, znana z organizacji corocznego Tribeca Film Festival. Uczyni to we współpracy z YouTube, które udostępni online całość imprezy.

Program został starannie dobrany, tak aby podkreślić indywidualny charakter każdego uczestniczącego w nim festiwalu oraz dać głos twórcom filmowym na światowej scenie.

- Festiwal skupia wokół siebie najbardziej utalentowanych artystów, scenarzystów i kuratorów, a wszystko po to, by zapewnić widzom rozrywkę oraz wspomóc Światową Organizację Zdrowia oraz inne organizacje wspierające walkę z pandemią COVID-19 - podkreślają organizatorzy.

"Eeb Allay Ooo!" - dokument o "odstraszaczach małp" polecany przez We Are One mat.prasowe

Dokumenty, których nigdzie nie znajdziecie

Filmów fabularnych zwykle polecać nie trzeba, dlatego organizatorzy zwracają uwagę na obecne w programie jedyne w swoim rodzaju dokumenty. Polecją m. in. światową premierę dokumentu zanurzonego w popkulturze "Motorcycle Drive By" - osnutego wokół albumu płytowego grupy Third Eye Blind, opowieść o legendarnym amerykańskim fotografie "Ricky Powell: The Individualist" z udziałem m.in. Natashy Lyonne i LL Cool J’a oraz dokument "Eeb Allay Ooo!", którego głównymi bohaterami są zawodowi "odstraszacze małp".

Ponadto w programie festiwalu We Are One zagoszczą dzieła studia Dreamworks Animation czy dwuczęściowa seria filmów dokumentalnych o doświadczeniach niebiałych kobiet, ubiegających się o publiczne urzędy, czyli "And She Could Be Next".

Jeśli chodzi o spotkania i panele, najciekawiej zapowiadają się dyskusje Francisa Forda Coppoli ze Stevenem Soderbergiem oraz wywiad z reżyserem i aktorem nagrodzonego czterema Oscarami w tym roku - a wcześniej Złotą Palmą w Cannes - koreańskiego "Parasite" z Bong Joon-ho i Song Kang-ho.

- Jesteśmy bardzo podekscytowani, że możemy podzielić się ze światem owocami pracy naszych partnerów festiwalowych i YouTube – mówi Jane Rosenthal, dyrektor generalna Tribeca Enterprises i dodaje: "Wspólnie udało nam się stworzyć przykuwający uwagę program. Wierzę, że "We Are One" będzie dla widzów nie tylko okazją do uczczenia sztuki filmowej, ale wyjątkowym doświadczeniem, dzięki któremu każda oglądana historia okaże się niezapomniana".

Filmy, już od piątku 29 maja, będzie można oglądać na kanale festiwalowym "We Are One" na YouTube. Każdy ma ściśle określoną godzinę premiery, ale organizatorzy zapewniają, że wiele produkcji będzie dostępnych do obejrzenia "na żądanie, także później" w czasie trwania festiwalu, to jest do 7 czerwca.

Autor:kob//bb

Źródło: Tribeca Enterprises, Biuro prasowe Google "We Are One" , tvn24.pl