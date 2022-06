"Trwonione jest wieloletnie doświadczenie". Aktorzy TR Warszawa protestują przeciwko dyrekcji

Grupa aktorów związanych ze stołecznym TR Warszawa opublikowała w mediach społecznościowych apel, w którym przedstawiła swoje stanowisko odnośnie do bieżącej sytuacji w placówce. W opublikowanym wpisie aktorzy zwracają uwagę, że przez lata o sile i jakości teatru stanowiły tworzące go zespoły, z których w ciągu ostatnich miesięcy odchodzi coraz więcej osób.

Brak porozumienia

Reakcja urzędników

Przedstawicielka stołecznego Ratusza dodaje, że w marcu 2022 roku prezydent Rafał Trzaskowski podjął decyzję o przeprowadzeniu konkursu na dyrektora/dyrektorkę TR Warszawa, o czym niezwłocznie została poinformowana Natalia Dzieduszycka, obecna dyrektor. Rozporządzenie w tej sprawie ma ukazać się jeszcze we wrześniu 2022 roku. Urząd miasta zapewnia, że do komisji konkursowej będą zaproszeni przedstawiciele zespołu TR Warszawa.

Ponad siedem dekad historii

TR Warszawa – do 2003 roku działający pod nazwą Teatr Rozmaitości – funkcjonuje w warszawskiej przestrzeni miejskiej już od 1949 roku. Przez lata na jego deskach swoje sztuki wystawiało wielu ważnych dla polskiej kultury reżyserów. Wśród nich byli Krzysztof Warlikowski (m. in. "Anioły w Ameryce", Burza"), Jan Klata (m. in. "Szewcy u bram), Olga Lipińska ("Awans") czy Krystian Lupa (m. in. "Proces").