Teatr Badów zagra "Siódemkę" na podstawie książki Ziemowita Szczerka

"Siódemka" to powieść drogi autorstwa Ziemowita Szczerka z 2014 roku, nominowana między innymi do Nagrody Literackiej Europy Środkowej Angelus. Tytuł odnosi się do drogi krajowej numer 7, łączącej Kraków i Warszawę, a która biegnie między innymi przez Kielce i Radom. Podróż przez centrum kraju, posłużyła Szczerkowi do próby uchwycenia w gorzko-śmieszny sposób tego, czym jest polskość. Mierzy się ze swojskimi kompleksami, fantazjami i bolączkami. Główny bohater - Paweł, zarazem alter-ego pisarza, pędząc "siódemką" zderza się z polskością w całej jej okazałości, a także z Belfegorem i zapomnianym przyjacielem z dzieciństwa.