Premiera książki "Zawsze mówi, że wróci" Katarzyny Zdanowicz

- Są opowieści o odejściu, ale absolutnie to nie jest książka o żałobie – powiedziała Katarzyna Zdanowicz podczas spotkania autorskiego w Warszawie. – To książka o prawdziwym przeżywaniu życia. Opisuje między innymi małżeństwo, które w przyszłym roku będzie miało 50-lecie, ale to małżeństwo, jak każdy związek, ma swoje sinusoidy – dodała.

Kiedy himalaiści zdobywają kolejne szczyty, stają się bohaterami mediów – one zmagają się w domach z codziennością życia. - To nie jest tak, że wszystko jest kolorowe. Przez to, że to jest tak prawdziwe, niepodkoloryzowane, jest dla mnie autentyczne i warte przeczytania też jako odskocznia od pewnych trudów, a czasami i zastanowienia się nad ważnymi pytaniami – zwróciła uwagę.