Vincent Pastore nie żyje. Zasłynął z roli w "Rodzinie Soprano"

Vincent Pastore Źródło zdj. gł.: Dennis Van Tine/PAP

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Informacje o śmierci aktora podało między innymi CBS News. Ciało Vincenta Pastore'a znaleziono w jego domu w Nowym Jorku. Nic nie wskazywało na popełnienie przestępstwa - dodano.

Menadżer aktora Robert Attermann powiedział w rozmowie z CBS News, że choć dla świata Pastore pozostanie "niezapomniany" dzięki roli w serialu "Rodzina Soprano", to " dla tych z nas, którzy go znali, był kimś znacznie więcej".

Vincent Pastore Źródło zdjęcia: DJ JOHNSON/PAP

- Uwielbiał być aktorem. Był pasjonatem swojego rzemiosła i zawsze okazywał młodym aktorom wsparcie, szacunek i hojność, poświęcając czas na udzielanie im wskazówek i wsparcia, kiedy tylko mógł - wspominał Attermann. - Dla mnie strata Vinny’ego to sprawa głęboko osobista. Przez ponad trzy dekady miałem zaszczyt obserwować nie tylko jego niezwykłą karierę, ale także to, jakim był niesamowitym człowiekiem. Będę tęsknił za jego przyjaźnią, lojalnością, poczuciem humoru i sercem - wyznał.

Pastore urodził się w 1946 roku. Przed rozpoczęciem kariery aktorskiej wstąpił do Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w czasie wojny w Wietnamie. Karierę filmową zaczynał od zagrania w filmach takich jak "Chłopcy z ferajny" w reżyserii Martina Scorsese'a czy produkcji Briana De Palma "Życie Carlita".

Największą sławę przyniosła mu rola w serialu "Rodzina Soprano" Davida Chase'a. Wcielił się w rolę Salvatore "Big Pussy" Bonpensiero.