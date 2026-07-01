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Kultura i styl

Zmarł Victor Willis. Był współtwórcą hitu "Y.M.C.A."

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Nie żyje Victor Willis
Donald Trump i Village People podczas wiecu w Waszyngtonie
Źródło wideo: PAP/EPA/WILL OLIVER
Źródło zdj. gł.: Gari Garaialde/Redferns/Getty Images
Nie żyje Victor Willis, lider i wokalista zespołu disco Village People. O śmierci artysty znanengo z przeboju "Y.M.C.A." poinformowali w środę jego koledzy z zespołu oraz rodzina.

"Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci Victora Willisa" - przekazał zespół Village People na Facebooku. Artysta zmarł we wtorek "po krótkiej, ale ciężkiej chorobie" - dowiadujemy się z wpisu opublikowanego w środę. Piosenkarz zmarł dzień przed swoimi 75. urodzinami.

Victor Willis
Victor Willis
Źródło zdjęcia: Gari Garaialde/Redferns/Getty Images

Willis urodził się 1 lipca 1951 r. w Teksasie. W 1977 r. założył grupę Village People, która zyskała międzynarodową popularność m.in. dzięki charakterystycznym scenicznym strojom nawiązującym do różnych archetypów męskości, takich jak policjant, marynarz i kowboj.

W 1980 r. opuścił grupę, z którą następnie toczył wieloletni spór sądowy o prawa autorskie do utworów. Do Village People powrócił w 2017 roku. W styczniu 2025 r. wraz z zespołem wystąpił na wiecu z okazji inauguracji prezydentury Donalda Trumpa.

Wielki przebój Village People

Największym hitem zespołu Village People jest nagrany w 1978 roku utwór "Y.MC.A", wychwalający centra Związku Chrześcijańskiej Młodzieży Męskiej (Young Men’s Christian Association, YMCA) jako świetne miejsce do rekreacji fizycznej i tymczasowego zakwaterowania. - Piosenka jest o moim doświadczeniu dojrzewania w San Francisco - mówił Victor Willis w rozmowie z CNN. Jak dodawał, chodzi o wspólne uprawianie sportu z kolegami, spędzanie razem czasu, wspólną naukę. - To głównie piosenka o moim życiu - wspominał Willis.

Źródło: PAP, tvn24.pl
Tagi:
MuzykaUSAzmarł..., nekrologi
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
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