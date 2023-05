Seryjny morderca i zabójstwo JFK w tle. Serialowy hit "Victor Lessard" już w VOD.pl

W serwisie VOD.pl w piątek pojawił się pierwszy sezon hitowego serialu "Victor Lessard". Kanadyjska produkcja opowiada historię kłopotliwego, a jednocześnie bardzo skutecznego śledczego z Montrealu, który rusza w pościg za seryjnym mordercą. W trakcie śledztwa wpada on na trop spisków konspiracyjnych CIA sięgających lat 60.

"Victor Lessard" - fabuła, obsada

Tytułowy Victor Lessard to kłopotliwy, a przy tym bardzo skuteczny śledczy oddziału policji w Montrealu. Gdy wraca z przymusowych wakacji, na jego biurku ląduje duża sprawa. Ceniony psychiatra i sławny prawnik zostają znalezieni na miejscach zbrodni, które, niepowiązane ze sobą, wyglądają identycznie.

Wszystko wskazuje na seryjnego mordercę. Pościg za nim doprowadza Lassarda do spisków konspiracyjnych CIA sięgających lat 60., w tym zabójstwa prezydenta Johna F. Kennedy'ego. W trakcie śledztwa do Victora zaczynają też wracać demony przeszłości, zmuszające do konfrontacji z mrocznymi wydarzeniami z dzieciństwa. W rolę Lessarda w kanadyjskim serialu wcielił się Patrice Robitaille. U jego boku na ekranie pojawiają się m.in. Julie LeBarton, Denis Trudel, Antoine Pilon czy Sarah Dagenais.