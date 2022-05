Mads Mikkelsen w kinowym hicie "Fantastyczne zwierzęta: tajemnica Dumbledore’a" w czerwcu w HBO Max

"Fantastyczne zwierzęta" to opowieść o podsycanej wątkami magicznymi walce dobra - reprezentowanego przez Albusa Dumbledore’a (Jude Law) i Newta Skamandera (Eddie Redmayne) - ze złym Gellertem Grinewaldem (Mads Mikkelsen), który dąży do przejęcia władzy nad światem. Film pojawi się w HBO Max krótko po premierze w polskich kinach - ta miała miejsce na początku kwietnia.

"Venom 2: Carnage" na HBO Max

Inna wyczekiwana premiera w HBO Max to "Venom 2: Carnage". Kontynuacja historii jednej z najbardziej rozbudowanych postaci Marvela po jesiennym wejściu do kin nie zebrała co prawda najlepszych recenzji, ale dla fanów gatunku to pozycja obowiązkowa.