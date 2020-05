"Skala zjawiska zdumiała wszystkich". 732 muzyków w niezwykłym wykonaniu utworu "Co mi panie dasz"

732 muzyków wzięło udział w nagraniu online utworu "Co mi panie dasz" z repertuaru Bajmu. Nową aranżację piosenki przygotował kompozytor Adam Sztaba, a udział w projekcie wzięli między innymi Kuba Badach, Andrzej Piaseczny czy Natalia Kukulska. - My mieliśmy każdy dzień zaplanowany, a nagle mamy przestój i nie wiemy, co dalej. I o tym jest ta piosenka. Tego tekstu nie ma dużo, ale myślę, że te pojedyncze frazy, zdania, które się pojawiają, doskonale komentują nasze nastroje - opisał życie artystów w dobie pandemii w rozmowie z TVN24 Adam Sztaba.

Utwór zaaranżował kompozytor i producent muzyczny Adam Sztaba. W nagraniu piosenki online udział wzięło 732 muzyków i kilkanaścioro wokalistów. - Skala zjawiska zdumiała wszystkich - powiedział w rozmowie z TVN24 Sztaba. Kompozytor przekazał, że przed nagraniem muzykom przekazane były tylko nuty. - Są one międzynarodowym językiem, którym porozumiewają się muzycy i na szczęście w tych nutach można wszystko zawrzeć - zauważył producent. - Każdy z instrumentalistów wybierał sobie jakąś swoją partię instrumentu, którym włada. To były waltornie, flety, oboje, klarnety, trąbki, puzony, ale też gitary elektryczne - opowiadał Sztaba o kulisach powstawania nagrania.

- Ci instrumentaliści, którzy wzięli udział w projekcie, nie wiedzieli, że będą akompaniować gwiazdom. Myślę, że to dla nich niespodzianka, ale i wynagrodzenie za ten rzetelny wysiłek, który było widać. Aż żałuję, że nie mogli państwo zobaczyć z bliska tych niektórych filmików. To coś niezwykłego - mówił kompozytor.

Adam Sztaba zdradził w rozmowie z TVN24, dlaczego zdecydował się przygotować nową aranżację tego utworu. - Ta niepewność jutra, my mieliśmy każdy dzień zaplanowany, a nagle mamy przestój i nie wiemy, co dalej. I o tym jest ta piosenka. Tego tekstu nie ma dużo, ale myślę, że te pojedyncze frazy, zdania, które się pojawiają, doskonale komentują nasze nastroje, które nami targają od jakiegoś czas - opisał sytuację artystów w dobie pandemii Covid-19 Sztaba.

- Czuję, że każdy z artystów, który to nagrywał, włożył w to serce. I to jest niesamowite, że mikrofon w telefonie potrafi to przenieść. Wydarzyło się coś wspaniałego - dodał.