Dramatyczny apel żony Bruce'a Willlisa do paparazzi. "Nie krzyczcie na mojego męża"

Żona Bruce’a Willisa apeluje do paparazzi: "Po prostu tego nie róbcie"

- Wiem, że na tym polega wasza praca - zaznaczyła Heming Willis, zwracając się już bezpośrednio do przedstawicieli mediów. - Proszę jednak, nie krzyczcie na mojego męża, nie pytajcie go, jak się miewa … po prostu tego nie róbcie, dobrze? - zaapelowała. - Dajcie mu przestrzeń, pozwólcie naszej rodzinie lub komukolwiek, kto z nim będzie, na bezpieczne przeprowadzenie go od punktu 'A' do punktu 'B' - dodała, kończąc nagranie.