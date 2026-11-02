Słynny reżyser przypadkowo się postrzelił

Hollywood Hills i Los Angeles Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: James Warren/Avalon/PAP

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Informację o tym, że 83-letni Mann - twórca takich filmów jak "Gorączka" i "Informator" z Alem Pacino - postrzelił się w nogę jako pierwszy przekazał portal TMZ. Do incydentu miało dojść w klubie strzeleckim w Los Angeles.

Portal przytoczył wypowiedź przedstawiciela Manna, który powiedział, że jego klient doznał powierzchownego urazu po tym, jak broń przypadkowo wystrzeliła, gdy była w kaburze. Według TMZ do wystrzału doszło, gdy Mann wkładał pistolet do kabury.

Mann postrzelił się w lewe udo pistoletem kalibru .45 - podał portal ABC7, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą. Pierwszej pomocy mężczyźnie mieli udzielić pracownicy klubu.

Policja: przypadkowy strzał

Funkcjonariusze przybyli do klubu w sobotę około godziny 16 czasu miejscowego - podał magazyn "Hollywood Reporter", powołując się na policję w Los Angeles. "Dochodzenie przeprowadzone przez jednostki interwencyjne wykazało, że strzał był przypadkowy. Poszkodowany został przewieziony do pobliskiego szpitala, a jego stan jest stabilny" - czytamy w policyjnym oświadczeniu.

Mann należy do grona najbardziej rozpoznawalnych hollywoodzkich twórców. Wyreżyserował takie filmy jak "Ostatni Mohikanin", "Gorączka", "Wrogowie publiczni", "Ferrari", "Czerwony Smok" (ang. "Manhunter") czy "Informator" z Alem Pacino w roli głównej. Ten ostatni tytuł przyniósł mu trzy nominacje do Oscara, w tym za najlepszą reżyserię, najlepszy film i najlepszy scenariusz oparty na materiale wcześniej produkowanym lub publikowanym.