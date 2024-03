czytaj dalej

Nie cichną echa słów Franciszka, który mówił o "odwadze białej flagi" w kontekście Ukrainy. Papież przekonywał, że "silniejszy jest ten, kto widzi sytuację, kto myśli o narodzie, kto ma odwagę białej flagi, by negocjować". - To nie czas, aby rozmawiać o kapitulacji Ukraińców. To byłaby tragedia dla Ukraińców. Byłoby to także zagrożeniem bezpieczeństwa nas wszystkich - podkreślił. - mówił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. - Nie rozumiem tego (takich słów - red.) w obecnych czasach - powiedziała z kolei szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock.