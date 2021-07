The Rolling Stones wyruszają w trasę koncertową

Rolling Stonesi wracają na scenę. Wokalista Mick Jagger ogłosił na Twitterze, że jesienią tego roku zespół wyruszy w trasę koncertową po USA po przerwie spowodowanej pandemią COVID-19. Amerykańska część trasy koncertowej "No Filter" ma się rozpocząć 26 września w St. Louis w stanie Missouri.

"Jesteśmy znów w trasie! Do zobaczenia!" - dodał gitarzysta zespołu Keith Richards.

Trasa koncertowa Rolling Stonesów

Rolling Stonesi zagrają 13 stadionowych koncertów. 26 września zagrają w St.Louis, 30 września w Charlotte. 4 października odwiedzą mieszkańców Pittsburga, 9 października Nashville, a cztery dni później zespół zagra po raz pierwszy w historii na New Orleans Jazz and Heritage Festival.

Wokalista The Rolling Stones Mick Jagger

Wokalista The Rolling Stones Mick Jagger Reuters Archive

Trasa "No Filter" zespołu The Rolling Stones rozpoczęła się w 2017 roku w Niemczech koncertem w Hamburgu. W ramach trasy, 8 lipca 2018 roku, zespół zagrał także w Polsce na stadionie PGE Narodowy w Warszawie. Amerykańska odnoga trasy miała rozpocząć się w maju 2020 roku, lecz została przełożona na inny termin z powodu wybuchu pandemii COVID-19.

The Rolling Stones to zespół rockowy, który powstał w 1962 r. z inicjatywy Briana Jonesa, nieżyjącego pierwszego lidera i gitarzysty. Są czwartym zespołem rockowym z największą liczbą sprzedanych płyt w historii. Łącznie sprzedali ok. 250 mln egzemplarzy albumów na całym świecie.