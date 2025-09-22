Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Zapytali Angelinę Jolie, czego obawia się jako Amerykanka

Angelina Jolie na hiszpańskim festiwalu filmowym San Sebastián Film Festival
Program Jimmy'ego Kimmela został zawieszony. Michał Sznajder o "niechęci Donalda Trumpa do satyry"
Źródło: TVN24, Reuters
Angelina Jolie, która gości na festiwalu filmowym w San Sebastián w Hiszpanii, została zapytana o sytuację w Stanach Zjednoczonych. Jej zdaniem "nastały bardzo trudne czasy" i "musimy uważać, żeby nie mówić o nich lekceważąco".

Angelina Jolie podczas San Sebastián Film Festival w Hiszpanii promuje swój najnowszy film "Couture" w reżyserii Alice Winocour. Na konferencji prasowej została zapytana m.in. o to, czego obawia się jako artystka i Amerykanka. Jak zauważają media, aktorka "westchnęła głęboko i chwilę zwlekała z odpowiedzią", zanim powiedziała: "To bardzo trudne pytanie". 

- Kocham mój kraj, ale w tej chwili go nie rozpoznaję - stwierdziła. - Zawsze żyłam w środowisku międzynarodowym, moja rodzina jest międzynarodowa, moi przyjaciele, moje życie… - podkreśliła, dodając, że filarami jej światopoglądu są równość, poczucie wspólnoty i właśnie "międzynarodowość". - Uważam, że wszystko, co gdziekolwiek dzieli lub ogranicza osobistą ekspresję i wolność każdego, jest bardzo niebezpieczne. To są tak poważne czasy, że musimy uważać, żeby nie mówić o nich lekceważąco. To bardzo, bardzo ciężkie czasy, w których żyjemy razem - podsumowała aktorka. 

Istotne jest, że komentarz padł kilka dni po zdjęciu z anteny na czas nieokreślony programu "Jimmy Kimmel Live". Decyzja o tym zapadła z powodu komentarzy prowadzącego na temat śmierci Charliego Kirka, konserwatywnego aktywisty, stronnika Donalda Trumpa.

Jimmy Kimmel zdjęty z anteny. Przez jedną wypowiedź
Dowiedz się więcej:

Jimmy Kimmel zdjęty z anteny. Przez jedną wypowiedź

Świat

Politycy, osobistości medialne i organizacje walczące o wolność słowa wyraziły swoje oburzenie i zaniepokojenie zawieszeniem talk show popularnego komika, ostrzegając, że krytycy Donalda Trumpa są systematycznie uciszani. Głos zabrał min. były prezydent USA Barack Obama. "Po latach lamentów nad kulturą unieważniania (cancel culture) obecna administracja podniosła ją na nowy i niebezpieczny poziom, grożąc systematycznie podjęciem kroków przeciw firmom medialnym przez regulatorów (tego rynku), jeśli nie uciszą lub nie zwolnią dziennikarzy i komentatorów, których nie lubi" - napisał Obama na portalu X.

"Nowy i niebezpieczny poziom". Obama o rządzie Trumpa
Dowiedz się więcej:

"Nowy i niebezpieczny poziom". Obama o rządzie Trumpa

Świat

Plany wyprowadzki z USA

Wypowiedź Angeliny Jolie z San Sebastián zacytował portal telewizji FOX News. I przypomniał, że nagrodzona Oscarem 50-letnia aktorka mówiła już wcześniej o swoim "pragnieniu" opuszczenia Stanów Zjednoczonych i przeprowadzki za granicę. Rok temu w wywiadzie dla "The Hollywood Reporter" wyznała, że pozostaje w Los Angeles "tylko z powodu rozwodu". I dodała, że gdy tylko jej dzieci "skończą 18 lat, będzie mogła wyjechać", mając na myśli obecnie 17-letnie bliźnięta Vivienne i Knoxa.

Ojcem nastolatków jest Brad Pitt. Jolie ma też czwórkę dzieci, które adoptowała przed związkiem z aktorem. Pozew o rozwód został wniesiony w 2016 roku, ugodę po długiej batalii sądowej zawarto osiem lat później.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
22 1045 tusk-0003

TVN24 HD
NA ŻYWO

22 1045 tusk-0003
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: zeb//az

Źródło: FOX News, Variety, The Hollywood Reporter

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Javier Etxezarreta

Udostępnij:
TAGI:
USA
Czytaj także:
Donald Tusk
Tusk: to bardzo istotna część strategicznego planu
BIZNES
imageTitle
Świątek szybko wróci do gry. Poznała drabinkę w Pekinie
EUROSPORT
Tusk w Sierakowicach
Obce obiekty nad Polską. Będziemy strzelać "bezdyskusyjnie"
Polska
imageTitle
Walki nie było. Znamy kolejnego ćwierćfinalistę mundialu
EUROSPORT
karetka
Nastolatek na hulajnodze potrącił sześciolatka. Dziecko jest w ciężkim stanie
Olsztyn
Sławomir Cenckiewicz
Cenckiewicz "akurat tej notatki nie widział". Ale proponuje "konfrontacje na notatki"
Polska
Nieznane źródło eksplozji w okolicach Hajduk Nyskich
Głośny huk i dym nad lasem. Policja bada sprawę wybuchu 
Opole
Warren Buffett
Fundusz Buffetta opuszcza chińskiego giganta
BIZNES
imageTitle
Zacięty mecz Kawy. Jest krok od awansu
EUROSPORT
Środa Wielkopolska. Dziecko w studni
Roczny chłopiec wpadł do studni. Matka próbowała go ratować kijem od miotły
Poznań
Katastrofa myśliwca F-16 Tiger Demo Team - Air Show 2025 w Radomiu
Prokuratura: odczytano zapisy z czarnych skrzynek F-16, które rozbiło się w Radomiu
WARSZAWA
Do zdarzenia doszło w Łodzi. Sprawę wyjaśnia policja
Policjantka z telefonem przy uchu w radiowozie. "Jest to dla nas bolesne"
Łódź
Suplementy z olejem rybnym mogą zwiększać ryzyko problemów z sercem i udarów. Wyniki badania
Łykasz witaminę D? Sięgając po taką możesz… obniżyć jej poziom
Zdrowie
imageTitle
Równo dziesięć lat temu Lewandowski zachwycił świat
EUROSPORT
STANGRET GRZESIEK FOTY-0004
"Marszałek musiał się ugiąć". Tak posłowie wydają nasze pieniądze
Polska
imageTitle
Odrodzenie cudownego dziecka Barcelony. "Powoli odnajduję rytm"
EUROSPORT
Zatrzymanie 48-latka
Był poszukiwany i pijany. Jechał autem mimo dożywotniego zakazu
WARSZAWA
shutterstock_1971141260
Fatalne skutki awarii w Australii. "Znaczące konsekwencje"
BIZNES
imageTitle
Kolejny tydzień panowania Sabalenki. Goni Świątek
EUROSPORT
Eryk Kulm jako Fryderyk Chopin
Rusza festiwal w Gdyni. W programie długo oczekiwane filmy
Kultura i styl
Lotnisko w Genewie
Setki pasażerów musiało ponownie przejść kontrolę bezpieczeństwa. Zamieszanie na lotnisku
Świat
koszyk zakupy sklep market shutterstock_2411760319_1
Nowe dane ze sklepów
BIZNES
Konferencja Radosława Sikorskiego
"Już nie tylko przeciwko Ukrainie". O tym będzie mówić Sikorski
Świat
Odchylenie średniej temperatury od normy na wys. 2 metrów nad ziemią
Wielka wymiana mas powietrza. Mamy zamieszanie w pogodzie
METEO
Kierowca uderzył w ogrodzenie i uciekł
Wjechał w ogrodzenie i uciekł. W Polsce przebywał nielegalnie, nie miał prawa jazdy
WARSZAWA
PEKIN – 6 października: Ludowy Bank Chin, 6 października 2019 r. w Pekinie, Chiny. Widok z przodu na Ludowy Bank Chin. shutterstock_2158703563
Ważna decyzja chińskiego banku centralnego
BIZNES
Auto uderzyło w przystanek i stanęło w ogniu
Auto uderzyło w przystanek i stanęło w płomieniach
Wrocław
Prezydent Karol Nawrocki podczas mszy świętej w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown (21.09.2025)
"Pewne osłupienie". Mężczyzna wyprowadzony z mszy z udziałem Nawrockiego
Polska
imageTitle
Podpadł trenerowi. Niedawny bohater Barcelony ukarany
EUROSPORT
warszawa saska kepa shutterstock_2343196209
Ostra walka na rynku. "Popyt był rekordowy"
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica