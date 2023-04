Winni głośnego zabójstwa gwiazdy rapu usłyszeli wyrok. "W celach spędzicie każdy dzień swojego życia"

Dedrick Williams, Trayvon Newsome i Michael Boatwright zostali skazani na dożywocie za zabójstwo Jahseha Onfroya - rapera znanego jako XXXTentacion. Zgodnie z wyrokiem sądu hrabstwa Broward mężczyźni, będący w wieku od 24 do 27 lat, nie będą mogli ubiegać się o warunkowe czy przedterminowe zwolnienie.

- W celach spędzicie każdą godzinę, każdy dzień, każdy tydzień i każdy rok swojego życia - powiedział, zwracając się bezpośrednio do skazanych, sędzia Michael Usan. - Pewnego ranka strażnicy przyjdą i otworzą wasze cele, a wy już nie będziecie żyć. Tego dnia zakończycie swoją karę - dodał.

W sądzie przemówił również, reprezentujący rodzinę XXXTentacion, były menedżer rapera Soloman Sabande. Jak zaznaczył, w jego ocenie, muzyk został zamordowany "bezcelowo", a jego zabójcy nie wykazali z tego powodu "krzty wyrzutów sumienia". - Z powodu działań tych morderców Jahseh nigdy nie będzie miał okazji poznać swojego syna, a co dopiero go wychować - ocenił. W dniu śmierci muzyka, jego dziewczyna była w ciąży z nienarodzonym jeszcze dzieckiem pary.

20-letni Jahseh Onfroy, znany jako XXXTentacion, został zastrzelony w biały dzień 18 czerwca 2018 roku w Deerfield Beach na Florydzie. Gdy wychodził ze sklepu motocyklowego podeszło do niego dwóch zamaskowanych i uzbrojonych mężczyzn. Jak pisze BBC, doszło do trwającej 45 sekund szarpaniny, podczas której raper został postrzelony. Napastnicy mieli zabrać torbę Louis Vuitton, a w niej 50 tys. dolarów w gotówce, które muzyk wypłacił wcześniej z banku. XXXTentacion został przetransportowany do szpitala Broward Health North. Tam zmarł.