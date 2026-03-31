Wojskowe śmigłowce nad domem znanego muzyka. Armia zapowiada "odpowiednie działania"

Śmigłowiec Apache
Kid Rock w Białym Domu
Źródło: Reuters
Amerykańskie wojsko prowadzi dochodzenie w sprawie nagrań, które opublikował znany muzyk Kid Rock - informują media. Widać na nich dwa śmigłowce wojskowe krążące wokół domu gwiazdora i oddanego zwolennika Donalda Trumpa.

Kid Rock w sobotę opublikował na X dwa nagrania. Na jednym z nich unosi pięść w geście pozdrowienia śmigłowca, który unosi się w pobliżu basenu jego rezydencji, na drugim mu salutuje. Na nagraniu widać również drugi śmigłowiec, przelatujący nad okolicą. W obu nagraniach dostrzec można napis "The Southern White House" (Południowy Biały Dom) w domu gwiazdora.

"To poziom szacunku, którego ten bezmózgi gubernator Kalifornii nigdy nie zazna" - przekazał muzyk w opisie pierwszego filmu. Nawiązał do Gavina Newsoma, demokratycznego gubernatora Kalifornii znanego z krytyki Donalda Trumpa. "Niech Bóg błogosławi Amerykę i wszystkich, którzy ponieśli najwyższą ofiarę, by jej bronić" - dodał Kid Rock.

Wojsko komentuje nagranie Kid Rocka

Rzecznik 101. Dywizji Powietrznodesantowej poinformował CNN w oświadczeniu, że wojsko jest świadome istnienia nagrania, które wydaje się przedstawiać śmigłowce AH-64 Apache operujące w pobliżu prywatnej rezydencji w okolicy Nashville.

- Trwa przegląd administracyjny mający na celu ocenę misji oraz sprawdzenie zgodności z przepisami i wymogami dotyczącymi przestrzeni powietrznej - powiedział major Jonathon Bless. - W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek naruszeń zostaną podjęte odpowiednie działania - zaznaczył. - Wojskowi piloci muszą przestrzegać surowych norm bezpieczeństwa, zachowywać profesjonalizm i stosować się do ustalonych przepisów lotniczych - dodał Bless.

AH-64D Apache (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: U.S. Air Force

Lokalny dziennik "The Tennessean" zwrócił uwagę, że publikacja nagrań z domu Kid Rocka zbiegła się w czasie z protestem "No Kings" przeciwko obecnej administracji USA, zorganizowanym także w Nashville. Nad głowami protestujących w sobotę "przelatywały te same dwa śmigłowce Apache, które odwiedziły Kid Rocka" - czytamy.

Kid Rock - kim jest

55-letni Kid Rock (właściwie Robert James Ritchie) znany jest z takich utworów jak "All Summer Long" czy "Picture". Wokalista, kompozytor i autor tekstów słynie też jako zwolennik obecnego prezydenta USA. Wiosną ubiegłego roku pojawił się w Białym Domu, by towarzyszyć Trumpowi podczas podpisywania rozporządzenia dotyczącego zwalczania nieuczciwych praktyk przy sprzedaży biletów na wydarzenia rozrywkowe. Podczas ostatniego Super Bowl (finału rozgrywek footballowych w USA), gdy oczy Ameryki i świata zwrócone były na występ Bad Bunny'ego, Kid Rock był główną gwiazdą konkurencyjnej imprezy, organizowanej przez konserwatywną organizację Turning Point USA. Niedługo później w mediach społecznościowych pojawiła się też relacja z jego wspólnych ćwiczeń na siłowni z sekretarzem departamentu zdrowia w administracji Trumpa - Robertem F. Kennedym jr.

Podpis Trumpa na dolarach. Pierwszy prezydent w historii

Podpis Trumpa na dolarach. Pierwszy prezydent w historii

Trump w koronie króla? Co zawisło w Białym Domu

Trump w koronie króla? Co zawisło w Białym Domu

Zuzanna Karczewska

Redagował AM

Źródło: CNN, The Tennessean, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Sgt. Vincent Levelev/U.S. Army

Maciej Wacławik
