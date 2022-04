Variety: Will Smith rezygnuje z członkostwa w Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej

Podczas ceremonii rozdania Oscarów Will Smith wszedł na scenę i uderzył w twarz Chrisa Rocka, który prezentował nominowanych do nagrody. Później w wulgarnych słowach krzyczał do niego - była to reakcja na żart z wyglądu Jady Pinkett Smith, żony Willa Smitha, która od lat choruje na łysienie plackowate.