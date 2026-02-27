Utwór Stonesów w filmie "Melania". Czy Mick Jagger "dał błogosławieństwo"?

Melania Trump na Kapitolu Źródło: Reuters

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Utwór The Rolling Stones "Gimme Shelter" z 1969 roku pojawia się na początku filmu "Melania". Dokument o pierwszej damie USA miał premierę 30 stycznia. Nie zdobył dobrych recenzji. "The Guardian" ocenił go jako "przygnębiający, zabójczy i spektakularnie nieodkrywczy", "Variety" pisało nim jako o "beznamiętnym" i porównywał do "poziomu bezwstydnej reklamy".

Stonesi w dokumencie o Melanii Trump

Niecały miesiąc po premierze znów o filmie jest głośno - za sprawą stwierdzenia producenta filmu, Marca Beckmana, jakoby Mick Jagger był "zaangażowany" w to, że w dokumencie wybrzmiał utwór Stonesów. - "[Jagger - red.] dał nam swoje błogosławieństwo i byliśmy tym zachwyceni - stwierdził w rozmowie z "Variety" w tym tygodniu. - Bardzo ściśle z nimi współpracowaliśmy w tej sprawie - dodał. - I to nie była kwestia polityczna. W przypadku Stonesów było tak, że powiedzieli po prostu: O, kręcisz fajny film.

The Rolling Stones Źródło: Abaca/PAP/EPA

Źródło bliskie The Rolling Stones podważa jednak twierdzenie producenta "Melanii", że Jagger był "zaangażowany" w ten proces - ustalił "The Guardian". W rozmowie z dziennikiem rzecznik zespołu oświadczył, że Stonesi nie współpracowali w tej sprawie z twórcami filmu.

The Rolling Stones - podobnie jak Guns N’ Roses, Bruce Springsteen czy Foo Fighters - to artyści, którzy sprzeciwili się wykorzystaniu ich utworów podczas wieców Donalda Trumpa.

"Świetny biznes" i "mało prawdopodobne" wyjaśnienia

Jak zatem utwór "Gimmie Shelter" trafił do filmu o pierwszej damie USA? Rzecznik The Rolling Stones powiedział "Guardianowi", że umowa na wykorzystanie go w dokumencie została zawarta wyłącznie między posiadaczem praw do nagrań grupy sprzed 1971 roku, czyli firmą ABKCO, a producentami "Melanii" i że zespół nie miał z tym nic wspólnego.

Melania Trump Źródło: Richard B. Levine/Newscom/PAP

Magazyn "Variety" wskazuje jednak, że "wydaje się bardzo mało prawdopodobne, aby ABKCO udzieliło takiej licencji bez zgody grupy". W 2022 roku Mick Jagger powiedział magazynowi "Fortune", że "zajmują się udzielaniem licencji". Muzyk zaznaczył że to "świetny biznes". Do tej pory nie odniósł się publicznie do kwestii wykorzystania utworu w dokumencie o Melanii Trump.

Kosztowna "Melania"

Film dokumentalny "Melania" to najdroższa produkcja dokumentalna w historii - jej budżet miał wynieść ponad 75 milionów dolarów. W ciągu miesiąca zarobiła jednak na całym świecie tylko około 16,4 mln dolarów.

Film ukazuje życie pierwszej damy w ciągu 20 dni przed zaprzysiężeniem Donalda Trumpa na drugą kadencję prezydenta USA w styczniu 2025 roku. Oprócz "Gimmie Shelter" wykorzystano w nim utwory Michaela Jacksona, Arethy Franklin, Elvisa Presleya, Jamesa Browna i Johnny'ego Greenwooda. Ten ostatni zwrócił się do producentów z prośbą o usunięcie jego muzyki ze ścieżki filmu.

OGLĄDAJ: Widzieliśmy "Melanię". "Tam nie ma historii, która zahaczałaby o prawdę" Zobacz cały materiał

Opracowała Ewa Żebrowska /az