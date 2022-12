Ukradł psy Lady Gagi, ich opiekuna postrzelił. Napastnik skazany na 21 lat więzienia

Napad na opiekuna psów Lady Gagi

Do napadu na opiekuna psów Lady Gagi, Ryana Fishera, doszło 24 lutego 2021 w okolicy deptaku Sunset Boulevard w Los Angeles. Jackson, White i Whaley wyszukiwali i kradli wówczas rasowe psy, które mogliby następnie odsprzedać za duże pieniądze. Tego dnia podbiegli do Ryana Fishera i zażądali, by oddał im trzy wyprowadzane właśnie buldogi francuskie. Gdy zaczęli ciągnąć za smycze opiekun zwierząt uderzył jednego z napastników trzymaną w ręku szklaną butelką. Wówczas mężczyźni rzucili się na Fishera i zaczęli go dusić, a Jackson wyjął broń i postrzelił Fishera w okolice klatki piersiowej. Ciężko ranny mężczyzna został pozostawiony na chodniku.