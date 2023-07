Pierścień Tupaca sprzedany za milion dolarów. Miał go na swoim ostatnim koncercie

Pierścień Tupaca Shakura został sprzedany we wtorek podczas aukcji w domu aukcyjnym Sotheby's w Nowym Jorku. Nabywca, którego tożsamość nie została ujawniona, kupił go za niespełna 1,02 mln dolarów. Tym samym ten element biżuterii stał się najcenniejszym przedmiotem związanym z hip-hopem, jaki kiedykolwiek sprzedano na aukcji. Przed jej rozpoczęciem szacowano, że pierścień Tupaca zostanie sprzedany za 200-300 tys. dolarów.

Pierścień Tupaca za milion dolarów

Sprzedany pierścień ma kształt korony. Wykonany jest z 14-karatowego złota wysadzanego diamentami i rubinami. Wygrawerowano na nim napis "Pac & Dada 1996", odnoszący się do zaręczyn rapera z aktorką Kidadą Jones. Pierścień został zaoferowany na aukcji przez matkę chrzestną Tupaca, Yaasmyn Fulę, która przekazała, że został on zaprojektowany na zamówienie artysty i przygotowany przez nowojorskich jubilerów.

"To dzieło wynikające wyłącznie z jego wyobraźni, wykonane i poprawiane zgodnie z preferencjami artysty, aż do osiągnięcia perfekcji" - napisano na stronie domu Sotheby's. Kształt korony nawiązywać miał do zafascynowania się "Księciem" Niccolo Machiavellego przez rapera, dziełem, które przeczytał podczas swojego pobytu w więzieniu. Miał również odnosić się do celebrowania przetrwania przez muzyka bardzo burzliwego roku w burzliwym życiu - dodano.