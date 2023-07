Tom Holland po ostatnich "bardzo pijanych świętach" odstawił alkohol. Teraz opowiedział o uzależnieniu

Tom Holland, amerykański aktor znany m.in. z roli Spider-Mana, wystąpił w ostatnim odcinku podcastu "On Purpose with Jay Shetty", który ukazał się w poniedziałek. Gwiazdor opowiedział w nim m.in. o tym, jak postanowił odstawić alkohol. Holland wyznał, że jego droga do trzeźwości rozpoczęła się po "bardzo, bardzo pijanych" świętach Bożego Narodzenia w ubiegłym roku. Najpierw postanowił, że nie będzie pić cały styczeń, jednak okazało się to bardzo trudne. - Nie mogłem przestać myśleć o napiciu się. To mnie przeraziło - powiedział. - Pomyślałem, że być może mam jakiś problem z alkoholem - dodał.