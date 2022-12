Tajemnicza twarz pod farbą. Po niemal 160 latach odkryto sekret obrazu Cezanne'a

Niemal 160 lat po namalowaniu obrazu "Martwa natura z chlebem i jajkami" Paula Cezanne'a odkryto na nim tajemniczą twarz - poinformowało amerykańskie Cincinnati Art Museum, w którym znajduje się dzieło. Podczas rutynowych prac konserwatorskich okazało się, że pod wierzchnią warstwą farby znajduje się wizerunek twarzy mężczyzny. Nie wiadomo, kogo on przedstawia - według badaczy może to być jeden z pierwszych autoportretów francuskiego malarza.

Ukryta twarz na obrazie

Nie jest jasne, kogo przedstawia ukryty portret. Układ ciała postaci doprowadził jednak konserwatorkę i jej współpracowników do wniosku, że mężczyzną tym może być sam autor obrazu, czyli Paul Cezanne. - Każdy (z pracowników muzeum - red.) uważa, że to autoportret. Jest ustawiony tak, jak się pozuje do autoportretu, czyli patrzy na nas, ale jego ciało jest obrócone. Gdyby był to portret kogoś innego, prawdopodobnie postać byłaby zwrócona przodem - wskazała.