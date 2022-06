USA. Sprawa Billa Cosby'ego. Pół miliona dolarów odszkodowania dla kobiety molestowanej seksualnie przez komika

Cosby oskarżany o molestowanie seksualne

"W swojej skardze Huth mówiła o spotkaniu z 37-letnim wówczas Cosbym w parku, gdzie kręcił film. Po zaprzyjaźnieniu się z Huth i jej przyjaciółką, miał je zaprosić do swojego klubu tenisowego a później do domu, gdzie podał im wiele napojów alkoholowych. Następnie zabrał je do rezydencji należącej do Playboya" - przypomniała telewizja CNN.