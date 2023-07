Sofia Vergara i Joe Manganiello rozwodzą się. Wydali oświadczenie

Portal podaje, że gwiazda serialu "Współczesna rodzina" przebywa obecnie we Włoszech, gdzie z grupą przyjaciół świętuje swoje 51. urodziny. Amerykańskie media zwróciły uwagę, że aktorce nie towarzyszy jednak jej mąż, nie nosi też obrączki. Źródło, na które powołuje się Page Six twierdzi, że kryzys trapi ten związek już od jakiegoś czasu, a "Sofía i Joe stopniowo oddalają się od siebie, by zastanowić się nad swoją przyszłością". Jak przypomina portal, para była ostatnio widziana razem w zeszłym miesiącu w Hoboken w New Jersey. Wtedy Vergara odwiedziła 46-letniego Manganiello na planie jego nowego filmu "Nonnas".