Snoop Dogg kończy z nałogiem. Pisze o "wielu przemyśleniach i rozmowach z rodziną"

Snoop Dogg rzuca palenie. Media o "szoku"

"Ta wiadomość może być dla niektórych szokiem" - przekazał portal CNN, pisząc, że Snoop Dogg od dawna mówił o swojej miłości do "trawki", "a nawet twierdził, że palił w Białym Domu". W 2021 muzyk pisał na portalu Reddit, że w ciągu dnia ma 81 przerw na palenie skrętów. Co więcej - jak przypomina w piątek portal USA Today - raper prowadzi kilka firm z branży konopi, w tym Leafs by Snoop, która ma w ofercie linię legalnych produktów z marihuaną, a w zeszłym roku nawiązał współpracę z firmą TSUMo Snacks, "by stworzyć Shazzle Os, chipsy cebulowe z dodatkiem konopi".