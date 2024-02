Sean "Diddy" Combs oskarżony o napaść na tle seksualnym

czytaj dalej

Tej misji lekarze długo nie zapomną. Było kilka godzin, żeby przetransportować serce z Warmińsko-Mazurskiego do Wrocławia. Do akcji ruszył policyjny śmigłowiec, wojskowy samolot i sztab ludzi. W trakcie przygotowań pacjentki do zabiegu okazało się, że przez niezgodność immunologiczną nie można przeprowadzić operacji. Lekarze błyskawicznie dotarli do innej kobiety, która czekała na przeczep. Dziś już bije jej nowe serce. Materiał magazynu "Polska i Świat".