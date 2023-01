Sara James znów będzie walczyć o wygraną w "America's Got Talent"

Sara James znów wystąpi w "America's Got Talent". Tym razem 14-letnia Polka zmierzy się ze zwycięzcami i finalistami poprzednich edycji programu z całego świata i ponownie zawalczy o wejście do finału i zwycięstwo w show. Występ Polki będzie można zobaczyć w nocy z 9 na 10 stycznia.

Sara James to 14-latka pochodząca z Ośna Lubuskiego pod Słubicami. W czerwcu zachwyciła amerykańską publiczność po tym, jak wystąpiła w programie "America's Got Talent". Na castingu zaśpiewała wówczas piosenkę "Lovely" z repertuaru Billie Eilish, a swoim wykonaniem wywarła tak duże wrażenie na jurorze Simonie Cowellu, że postanowił on wcisnąć tzw. "złoty przycisk", gwarantujący młodej wokalistce udział w półfinale. W kolejnym etapie programu James wykonała utwór "Rocket Man" Eltona Johna i dzięki swojej interpretacji piosenki trafiła do finału. Tam zaśpiewała piosenkę "Running Up That Hill" Kate Bush. Ostatecznie w programie zajęła miejsce poza pierwszą piątką.