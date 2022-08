14-latka z Polski w półfinałach "America's Got Talent". "To się dzieje naprawdę"

Choć Sara James ma ledwie 14 lat, już może się pochwalić wygraną w "The Voice of Poland", czy zdobyciem drugiego miejsca w konkursie Eurowizji Junior. Teraz ma szansę na kolejny sukces, w popularnym show "America's Got Talent". Już pierwszym występem, w maju tego roku, zdobyła uznanie publiczności oraz jury. Zasiadający w nim Simon Cowell postanowił skorzystać z tzw. złotego przycisku, który zagwarantował naszej rodaczce udział w półfinałach, bez konieczności przechodzenia kolejnych etapów. "Wcisnąłem złoty przycisk dla Sary, bo w mojej opinii jest totalną gwiazdą. Przeleciała świat, żeby wziąć udział w przesłuchaniach do 'America's Got Talent' i zobaczyć, czy marzenia się spełniają. To naprawdę do mnie przemówiło, bo 20 lat temu miałem podobne myśli. Nie miałem tylko jej talentu!" - mówił Cowell po występie Polki magazynowi "People".