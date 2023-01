Sara James w gwiazdorskiej edycji "America's Got Talent". Dostała owacje na stojąco

Sara James ponownie wystąpiła w "America's Got Talent" znajdując się wśród uczestników gwiazdorskiej edycji programu. Za swoje wykonanie piosenki "As It Was" Harry'ego Stylesa otrzymała od publiczności owacje na stojąco. Cały odcinek z udziałem 14-letniej Polki będzie miał premierę w poniedziałek wieczorem czasu amerykańskiego.

"America's Got Talent: All-Stars" to specjalna edycja programu, w której biorą udział zwycięzcy, finaliści i inni najbardziej lubiani uczestnicy z poprzednich edycji talent-show. 60 uczestników walczy w programie o wejście do finału oraz o zwycięstwo w edycji gwiazdorskiej.

Tym razem 14-letnia Polka pochodząca z Ośnia Lubuskiego pod Słubicami wykonała piosenkę Harry'ego Stylesa "As It Was". Po swoim występie otrzymała owacje na stojąco. Jurorzy programu - Heidi Klum, Simon Cowell i Howie Mandel - byli pod ogromnym wrażeniem. - Wzięłaś te rozpoznawalne dźwięki i zrobiłaś z nich coś swojego. Wszystko zależy od fanów, ale to może być zwycięski występ - uznał Mandel. Z kolei Cowell stwierdził, że Sara ma w sobie coś niezwykłego i bardzo przypomina mu piosenkarkę Camilę Cabello. Fragment występu Sary James udostępniony został m.in. na Instagramie artystki.

Sara James w amerykańskim "Mam Talent"

To właśnie Simon Cowell wcisnął złoty przycisk, gdy Sara po raz pierwszy pokazała się amerykańskiej publiczności na castingach do "America's Got Talent" w czerwcu 2022 roku. Zaśpiewała wówczas piosenkę "Lovely" z repertuaru Billie Eilish czym zachwyciła publiczność. W kolejnym etapie programu Polka wykonała utwór "Rocket Man" Eltona Johna i dzięki swojej interpretacji piosenki trafiła do finału. Tam zaśpiewała "Running Up That Hill" Kate Bush. Ostatecznie w finale programu zajęła miejsce poza pierwszą piątką.

Przed występem Sary James w "America's Got Talent: All-Stars" wyemitowano krótki materiał na temat wokalistki. - Byłam bardzo blisko. Chociaż nie wygrałam, po powrocie do Polski czekali na mnie dziennikarze, fani wykrzykiwali moje imię (...) Obecnie występuję w Polsce, ale mam nadzieję, że "All Stars" umożliwi mi podróżowanie po całym świecie. To jest moje marzenie - powiedziała Polka. Odcinek "America's Got Talent: All-Stars" z udziałem Sary James będzie miał swoją premierę 9 stycznia wieczorem czasu amerykańskiego, czyli w nocy czasu polskiego.

Autor:pb//mm

Źródło: dziendobry.tvn.pl, tvn24.pl