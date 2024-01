Cher chciała objąć kuratelą finanse syna. Dowody "niewystarczające"

Wniosek Cher o objęcie Elijaha Blue Allmana kuratelą rozpatrzony negatywnie

Choć decyzja w sprawie kurateli nie jest ostateczna, zespół prawny 47-latka już teraz wyraził zadowolenie z werdyktu. - Cieszymy się, że sąd uznał, iż (Elijah) nie potrzebuje tymczasowego nadzoru - stwierdził adwokat Allmana, cytowany przez "The Guardian". Jak zauważył brytyjski portal, jeszcze podczas rozprawy prawnicy mężczyzny przyznali, że w przeszłości zmagał się on z problemami. Obecnie jednak jest on na dobrej drodze do pokonania trudności: pogodził się z żoną, z którą pozostawał w separacji, uczestniczy w terapii grupowej, poddaje się leczeniu i ma duże wsparcie - argumentowali.

Zgodnie z relacją "The Guardian", prawnicy Cher odpierali powyższą argumentację, przekonując, że otrzymywane przez Allmana wsparcie pochodzi głównie od osób, które bagatelizują skalę jego problemów i powtarzają mu to, co chce słyszeć. Ich zdaniem obecna abstynencja i dobra kondycja psychiczna 47-latka mają być jedynie pozorne. W trakcie rozprawy zespół prawny artystki przestrzegał, że dostęp do dużych sum pieniędzy może doprowadzić u Allmana do sięgnięcia po narkotyki, a w konsekwencji zagrozić jego życiu. Przekazał też, że Cher nie zależy na uzyskaniu bezpośredniej kontroli nad finansami syna, a ewentualne wyznaczenie przez sąd innego powiernika ma być dla niej zadowalające.