"Czas, żeby Ameryka poznała nasz talent". Ruszył Festiwal Fimów Polskich w Waszyngtonie

Kadr z filmu "Dom dobry"
Trzecia edycja Festiwalu Filmów Polskich w Waszyngtonie
Źródło: TVN24
W stolicy Stanów Zjednoczonych ruszyła trzecia edycja Festiwalu Filmów Polskich. W programie najgłośniejsze produkcje z naszego kraju i spotkania z gwiazdami. - Czas, żeby Ameryka poznała nasz talent - mówi aktorka Dagmara Domińczyk.

Trzecia edycja festiwalu ruszyła w czwartek i potrwa do najbliższej niedzieli. W programie m.in. pokazy filmów "Powidoki" Andrzeja Wajdy, "Vinci 2" Juliusza Machulskiego, "Franz" Agnieszki Holland i "Dom dobry" Wojciecha Smarzowskiego, a także panel dyskusyjny z udziałem Agaty Turkot oraz spotkania z Michałem Sobocińskim, Dagmarą Domińczyk i Piotrem Domalewskim.

Obecny na miejscu korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona zwrócił uwagę, że wydarzenie z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. - Amerykanie w Waszyngtonie chcą oglądać polskie filmy - mówi.

Kino "innej jakości"

Obecny w Waszyngtonie operator filmowy Michał Sobociński w rozmowie z "Faktami" TVN powiedział, że europejskie filmy gwarantują "inną jakość". Aktorka Dagmara Domińczyk stwierdziła, że Polacy są "wyśmienici" w filmie, teatrze i sztuce. - Czas, żeby Ameryka poznała nasz talent - dodała gwiazda serialu "Sukcesja".

TVN jest jednym z patronów trzeciej edycji Festiwalu Polskich Filmów w Waszyngtonie. Wydarzenie organizuje Kościuszko Foundation.

Marcin Wrona
Trzy najlepsze oscarowe hity w HBO Max

Trzy najlepsze oscarowe hity w HBO Max

Opracował Maciej Wacławik / AM

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Tybora / Lucky Bob & Warner Bros. Entertainment Inc.

