Rozwód Kim Kardashian i Kanye Westa. Modelka dostanie 200 tys. dolarów alimentów miesięcznie

Kardashian i West doszli do porozumienia w sprawie rozwodu. Zgodnie z umową, do której dotarła CNN, Kardashian będzie otrzymywać 200 tys. dolarów miesięcznie alimentów od Westa, w przeliczeniu to ponad 900 tys. zł. Ponadto muzyk, który rok wcześniej oficjalnie zmienił nazwisko na Ye , będzie odpowiedzialny za "połowę kosztów leczenia, edukacji i bezpieczeństwa" ich czwórki dzieci - dodaje magazyn "People", również powołując się na dokumenty sądowe.

Kardashian o kulisach rozstania z Westem

Modelka, gwiazda reality show i bizneswoman wniosła pozew o rozwód w 2021 roku. W wywiadzie udzielonym magazynowi "Vogue" na początku 2022 roku Kardashian opowiedziała o przyczynach rozstania, tłumacząc, że długo robiła "to, co uszczęśliwia innych ludzi" i postanowiła sama "uczynić się szczęśliwą". Jak dodała, "nawet jeśli to doprowadziło do zmian i mojego rozwodu, myślę, że ważne jest, by być ze sobą szczerym w kwestii tego, co naprawdę cię uszczęśliwia".