Raper skazany na 10 lat więzienia za postrzelenie Megan Thee Stallion

Raper Tory Lanez został skazany na 10 lat pozbawienia wolności za postrzelenie raperki Megan Thee Stallion. Do napaści doszło 12 lipca 2020 roku, gdy para wracała razem z imprezy. Zgodnie z zapowiedziami prawników rapera, będzie się on odwoływał od wyroku.

Kanadyjski raper Tory Lanez, którego prawdziwe imię to Daystar Peterson, postrzelił Megan Thee Stallion (Megan Pete) w stopę 12 lipca 2020 roku. Decyzją ławy przysięgłych z grudnia 2022 roku został on uznany winnym napaści z użyciem półautomatycznej broni palnej, posiadania zarejestrowanej i załadowanej broni palnej w swoim samochodzie oraz wystrzelenia z broni palnej z zachowaniem rażącego zaniedbania.

Wyrok wobec rapera zapadł we wtorek na sali Sądu Najwyższego w Los Angeles. Zgodnie z decyzją sędziego Davida Herriforda, Tory Lanez został skazany na 10 lat pozbawienia wolności. Przed ogłoszeniem wyroku muzyk, zwracając się do sędziego, przeprosił za swoje czyny. - Biorę na siebie pełną odpowiedzialność za wszystko, co zrobiłem tamtej nocy. Gdybym mógł to zmienić, zrobiłbym to - stwierdził, dodając, że obecnie "stara się on być lepszą osobą".

Prokuratura wnosiła o ukaranie Laneza 13-letnim pozbawieniem wolności. - Oskarżony nie tylko dopuścił się haniebnego aktu postrzelenia, ale i sprawił, że kolejne 2,5 roku stało się dla niej (Megan Thee Stallion) piekłem - ocenił zastępca prokuratora okręgowego Alex Bott, cytowany przez NBC News. Bott nawiązał w ten sposób do zarzucania raperce kłamstwa, zastraszania jej i nękania, którego miał dopuszczać się Lanez. "Nie tylko mnie postrzelił, ale i drwił z mojej traumy", przekazała Megan Thee Stallion w odczytanym w poniedziałek na sali sądowej oświadczeniu, którego fragmenty cytował portal Variety.

Raper Tory Lanez ETIENNE LAURENT/EPA/PAP

Odwołanie od wyroku

Prawnicy Tory'ego Laneza wnioskowali o wyrok trzech lat więzienia w zawieszeniu oraz zwolnienie go celem podjęcia przez niego terapii uzależnień - podaje Variety. Argumentowali, że mężczyzna cierpi na uzależnienie od alkoholu oraz lęki i zespół stresu pourazowego wywołany nieoczekiwaną śmiercią matki w dzieciństwie, co miało też wpłynąć na jego zachowanie z 12 lipca 2020 roku. Zespół prawny wokalisty podniósł również kwestię jego działalności charytatywnej. Sędzia Herriforda stwierdził jednak, iż "nie jest on skłonny" do zmiany swojej oceny z powodu powyższych czynników - opisuje NBC News.

Po ogłoszeniu wyroku Lanez wyglądał na zaskoczonego. Muzyk nie odniósł się w żaden sposób do otrzymanej kary. Jego matka wybuchnęła płaczem, gdy wyprowadzano ją z sali sądowej - relacjonuje portal NBC News. Matthew Barhoma, członek zespołu prawnego Laneza zapowiedział już, że w sprawie rapera złożone zostanie zarówno odwołanie od uznania go winnym, jak i od otrzymanego przez niego wyroku.

Megan Thee Stallion postrzelona w stopę

Megan Thee Stallion Doug Peters/PAP

Jak zauważa portal Variety, od czasu postrzelenia Megan Thee Stallion doszło do kilku nieoczekiwanych zmian w zeznaniach świadków nt. wydarzeń z 12 lipca 2020 roku. Początkowo sama wokalistka utrzymywała, że odniosła rany w wyniku skaleczenia się szkłem. Gdy zdecydowała się na ujawnienie, w jaki sposób doszło do urazu stopy, przyznała, że jej wcześniejsze kłamstwo wynikało z obawy o własne bezpieczeństwo. Chirurg, który operował wokalistkę, potwierdził, że usunął z jej stopy fragmenty pocisku. Mimo tego Tory Lanez wielokrotnie później zaprzeczał słowom artystki. Dopiero podczas wtorkowej rozprawy stwierdził, że "bierze pełną odpowiedzialność" za swoje czyny.

Zgodnie z wersją wydarzeń Megan Thee Stallion, do postrzelenia doszło po tym, jak opuściła z Lanezem przyjęcie w domu celebrytki Kylie Jenner. Para wracała z niego samochodem w towarzystwie dwóch innych osób. Wówczas między raperką, a muzykiem miała wywiązać się sprzeczka na temat wcześniejszych związków muzyka z innymi kobietami. Kłótnia eskalowała, z uwagi na co wokalistka miała poprosić o zatrzymanie samochodu, by mogła wysiąść. Po opuszczeniu przez nią pojazdu, Lanez miał kilkukrotnie strzelić w stronę jej stóp, krzycząc by "tańczyła".

